Garry Rodrigues idmanı tamamlayamadı

Süper Lig’in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı. Garry Rodrigues ise idman sırasında kasık ağrısı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

Sarı lacivertlilerin çalışması saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.