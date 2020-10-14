Ertuğrul Sağlam’dan corona virüsü yorumu: Bu acayip bir şey

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Takımın son durumu ve ilerleyen süreç hakkında açıklamalarda bulunan Sağlam, önemli bilgiler verdi.

Bir soru üzerine Sağlam, “Veli Çetin ve Ange Plumain'de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İstanbul maçında oynayamayacaklar. Yarın bir test daha yapılacak” dedi.

Samsunspor'da daha önce de Nurullah Arslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık ve Gyasi de virüse yakalanmıştı.

Samsunspor ile İstanbulspor cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

“BU ACAYİP BİR ŞEY”

Ertuğrul Sağlam, iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması ile alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geniş bir kadro oluştururken bu günleri düşünerek bunu yaptık. Yarın bir gün ‘Corona virüsüden dolayı 5-6 oyuncumuz olmaz, 2 de sakatımız olabilir, 1 tane de cezalımız olabilir, sıkıntı yaşamayalım' diye geniş kadro oluşturduk. Sonucunda oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Cumartesi günü sahaya çıkıp İstanbulspor maçında ellerinden geleni yapacaklar. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz de kayıpsız olarak devam edecek.

Biz pandemi başladığında çok seviniyorduk. ‘Herkeste vaka yaşanıyor, bizde hiç çıkmıyor' diye. İş döndü bu sefer biz yaşamaya başladık fakat bu öyle lanet bir şey ki birine bulaşıyor, en yakınındakine bulaşmıyor. Oyuncuya bulaşıyor, eşine bulaşmıyor. Böyle lanet bir şey. Geçen hafta Ibrahimoviç virüse yakalanmıştı, bugün de Ronaldo yakalandı. Trump da virüse yakalanıyor. Yani en fazla korunan ve etrafında kalkanı oluşturulmuş insanlar bile yakalanabiliyor. Biz yine de tedbirlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Bir yerden sonra da herhalde kendinizi çok fazla koruyamıyorsunuz. Yoksa Ronaldo'dan daha profesyonel bir oyuncu bana söyleyebilir misiniz? O yüzden bu acayip bir şey…”

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