Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino’ya gitti

Uluslar Ligi’nde Portekiz’in İsveç ile oynayacağı karşılaşma öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Lizbon’dan ayrılarak İtalya’ya döndü… Portekiz basınında yer alan haberlerde Ronaldo’nun corona virüsü testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino’da devam etme kararı aldığı ve ambulans uçakla İtalya’ya gittiği belirtildi.

İSVEÇ MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

35 yaşındaki yıldız ismin TSİ 15.30 sıralarında Lizbon’un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı’ndan ayrılarak özel bir ambulans uçakla Torino’ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo'nun Milli Takım kampından ayrıldığı ve İsveç karşılaşmasında oynamayacağı belirtilmişti.

Verilen bilgiye göre; hiçbir semptom taşımayan Ronaldo'nun izole edildiği ve durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. Portekiz Milli Takımı’nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes’in testleri de pozitif çıkmıştı.

Öte yandan Juventus’un yeni transferi McKennie’nin corona virüsü testi pozitif çıkması üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi.

UZUN SÜRE ADASINDA KALDI

35 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinin henüz başlarında liglere ara verildiği süreçte Portekiz'de sahibi olduğu adada ailesiyle birlikte dış dünyadan izole bir hayat sürerek corona virüsünden korunmuştu.

FRANSIZ FUTBOLCULAR ALARMDA

Portekiz, Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Pogba, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo'yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şimdi Cristiano Ronaldo'nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Öte yandan maçtan sonra Ronaldo'nun formasını alan Fransız futbolcu Eduardo Camavinga, sosyal medya hesabından “Yıkamayacağım” yazarak aldığı formanın fotoğrafını paylaşmıştı.

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