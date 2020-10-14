Corona yüzünden maça çıkamayan Napoli’ye ceza geldi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de, 2’si oyuncu 1’i teknik heyetten 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrasında yerel sağlık makamları takımın 4 Ekim Pazar günü oynanması gereken Juventus deplasmanına gitmesine izin vermedi.

Ancak vaka sayısı 10’u bulmadığı için Napoli’nin maçın ertelenmesi yönündeki talebi Serie A yönetimi tarafından reddedildi. Serie A yönetimi ayrıca maçın oynanmasını engelleyen herhangi bir yerel sağlık otoritesi kararının da bulunmadığını açıkladı.

Yaşanan bu durumun ardından İtalya Futbol Federasyonu kararını verdi. Federasyona bağlı disiplin komitesi, Juventus maçına çıkmayan Napoli’yi hükmen 3-0 mağlup ilan edip, 1 puan silme cezası verdi.

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