CANLI YAYIN | Türkiye 0-1 Sırbistan (ilk yarı oynanıyor)

Türkiye Sırbistan maçı hayecanını dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup dördüncü maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı ağırlıyor. Kazanırsak grupta liderlik iddiamız artacak, kaybedersek ligden düşme tehlikesi yaşarız. Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağı maçın önemi bu nedenle çok büyük.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN (Sayfayı güncellemek için tıklayın)



29′ Aleksandar Mitrovic’e faul yapan Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

27’de A Milli Takım’da Hasan Ali Kaldırım çıktı, Umut Meraş oyuna dahil oldu.

GOL! Sırbistan 21’inci dakikada ceza sahasına üst üste yapılan ortalarda Milinkovic Savic’in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

16’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun şutu barajdan döndü ve Sırbistan savunması topu uzaklaştırdı.

İLK TEHLİKE TÜRKİYE’DEN! Yaptığı baskıyla topu kazanan Ozan Tufan pasını Kenan Karaman’a aktardı. Kenan’ın vuruşunda araya giren Milenkovic topu kornere yolladı.

Mücadele Türkiye’nin santrası ile başladı…,

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI 11’LER:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

MİLLİLER İÇİN TEK YOL ZAFER

Grupta daha önce deplasmanda rakibi ile oynadığı mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrılan A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya ile 3-3 ve gruptaki diğer rakip Rusya ile 1-1 berabere kalmıştı. 3’üncü grupta henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puanda kalan Türkiye sahasında Sırbistan’ı devirerek 3 puan almak istiyor. Şenol Güneş ve öğrencileri için tek yol zafer.

RUSYA MAÇININ İKİNCİ YARISI UMUT VERMİŞTİ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta son olarak Moskova’da Rusya ile karşılaşan A Milli takım ilk yarıda sergilediği kötü futbol neticesinde devreye 1-0 geride girmişti. İkinci yarıda yapılan değişiklikler ve takımın istekli oyunu ile bambaşka bir futbol ortaya koyan A Milliler skoru 1-1 eşitliğe getirdikten sonra göz doldurmuştu. Rusya’da birçok gol fırsatı harcayan milliler orada kaçırdığı 3 puana Sırbistan karşısında kavuşma peşinde.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı 14 Ekim 21:45’te başladı. Türkiye-Sırbistan maçında Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov görev yapıyor. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanıyor.

TÜRKİYE 2 PUANLA 3. SIRADA!

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül’de çıktı. Milliler UEFA Uluslar Ligi’nde İstanbul’da oynanan ilk maçta Macaristan’a 1-0 kaybetti. 6 Eylül’deki Sırbistan maçını golsüz berabere geçen Türkiye 7 Ekim’deki özel maçta Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

3 gün önce Moskova deplasmanında da Rusya ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar Sırbistan mücadelesi öncesi grupta 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde.

ÇAĞLAR, OZAN VE EFECAN FORMA GİYEMEYECEK

Millilerde Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken, sakatlığı bulunan Efecan da kadrodan ayrılan bir diğer isim olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, bugünkü maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıklamıştı. Sakatlığı nedeniyle Rusya karşısında forma giyemeyen Çağlar’ın tam anlamıyla iyileşmediği ve Sırbistan’a karşı da oynayamayacağı belirtilmişti.

SIRBİSTAN MAÇI BİZİM İÇİN ERKEN FİNAL NİTELİĞİNDE

İlk olarak 2018 yılında oynanmaya başlayan Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi Grup 2'de Rusya ve İsveç'in olduğu 3 takımlı grupta sonuncu olmuştu. Normalde bir alt lige yani C'ye düşecektik. Ancak format değişikliğinin ardından yine B Ligi'nde kaldık. 4 takımdan oluşan B Ligi Grup 3'te şu an 3. maçların ardından 2 puanla sonuncu 1 puanlı Sırbistan'ın önünde üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar'ın bu akşam Sırplar'ı mağlup etmesi, hem bu sezonki Uluslar Ligi'ndeki geleceğimizi hem de gruptaki kaderimizi direkt etkileyecek.

KALAN 2 MAÇ İÇİN AVANTAJ YAKALAYABİLİRİZ

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar'ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C'ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi'nde A'da mücadele etme şansını elde edecek.