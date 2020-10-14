Beşiktaş, Bernard Mensah’ın corona olduğunu açıkladı

Süper Lig’in 5. haftasını BAY geçecek olan Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ederken, Gana Milli Takım kampından dönen Bernard Mensah’ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada açıklamada şu bilgilendirmeyi yaptı;

“Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

GANA MİLLİ TAKIMI, ANTALYA’DA KAMP YAPTI

5 yıl sonra Gana Milli Takımı’na çağrılan Mensah, 9 Ekim’de Mali ile oynadıkları maçta 45 dakika forma giyerken, Katar’ı 5-1 yendikleri mücadelede ise şans bulamadı.

Gana, Antalya’da kamp yaparken iki hazırlık maçını da bu şehirde oynadı.