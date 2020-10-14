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Sözcü

Beşiktaş, Bernard Mensah’ın corona olduğunu açıkladı

Beşiktaş, milli takım kampından dönen Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19:34 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Bernard Mensah’ın corona olduğunu açıkladı

Süper Lig’in 5. haftasını BAY geçecek olan Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ederken, Gana Milli Takım kampından dönen Bernard Mensah’ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada açıklamada şu bilgilendirmeyi yaptı;

“Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

GANA MİLLİ TAKIMI, ANTALYA’DA KAMP YAPTI

5 yıl sonra Gana Milli Takımı’na çağrılan Mensah, 9 Ekim’de Mali ile oynadıkları maçta 45 dakika forma giyerken, Katar’ı 5-1 yendikleri mücadelede ise şans bulamadı.

Gana, Antalya’da kamp yaparken iki hazırlık maçını da bu şehirde oynadı.

Bernard Mensah beşiktaş Corona süper lig
Son güncelleme: 19:38 14.10.2020