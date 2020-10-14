Basketbolda corona vakaları attı… Durum vahim

Basketbolda Avrupa'nın en büyük iki turnuvasında işler iyi gitmiyor. 13 pozitif vaka nedeniyle sadece 6 oyuncusu kalan Zenit, dünkü Baskonia ve yarınki Valencia maçları için İspanya'ya gidemedi. Bu iki karşılaşma iptal edildi. Rus ekibinin 20-0 hükmen yenik ilan edilmesi bekleniyor.

Fransız ekibi ASVEL, takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle sekiz oyuncu çıkaramıyor. Bu yüzden bu akşam oynanması planlanan ASVEL-Panathinaikos maçı da iptal edildi.

Khimki de Real Madrid ve Baskonia maçlarına takımın yarısını Moskova'da bırakarak, 8 oyuncu ile gitti.

EuroCup'ta Fransız ekibi JL Bourg, Venezia maçı için İtalya'ya gidemeyeceğini açıkladı ve hükmen yenilgiyi kabul etti. Bu kupada geçen hafta Sloven ekibi Olmpija maça çıkamayınca Frutti Extra Bursaspor, hükmen kazanmıştı.