‘Ahtapot’ lakaplı Thomas Partey: ‘Herkesin bir Tanrı olduğuna inanıyorum’

Derleyen: Alican ÖZCAN | Arsenal’in yeni yıldızı Thomas Partes kolundaki sekiz bacaklı ahtapot dövmesinin hikayesini şöyle anlatıyor: “Eğer bir hayvan olma şansım olsaydı, ahtapot olmak isterdim. Almeria’dayken bana ‘ahtapot’ dediklerini hatırlıyorum çünkü çok fazla top çalıyordum.”

İngiliz devinin 50 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu, ilk olarak 2014-15 sezonunda Arsenal’in dikkatini çekmişti. Ancak Atletico Madrid o dönem Almeria’ya kiralık verdiği futbolcusunu Avrupa piyasasına sokmuş oldu.

Gecikmeli de olsa Arsenal’e imza atan Partey, “Burada değildim ama geldiğimden beri zaten hep buradaymışım gibi hissettim. Bu yüzden benim için harika bir duyguydu” diyerek transferinden duyduğu mutluluğu anlattı.

Üzerinde baskı hissetmediğini ve kendisine meydan okuduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Futbolda her şey mümkün. Kötü durumlarda çok çalışmam gerekse bile asla vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Böyle durumların içinde kaldım. Artık çok çalışmanın ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapmanın yüksek beklentileri karşılayıp karşılamayacağını belirleyeceğini biliyorum” sözleriyle kendisini bekleyen girdaba yabancı olmadığını anlattı.

50 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini devreye sokarak, mali açıdan sıkıntılı zamanlarda yüklü bir ödeme yapan Arsenal’in ve teknik direktör Mikel Arteta’nın Partey’den beklentileri oldukça fazla.

İngiliz devi, Gabriel Magalhaes transferinde Lille’e 26 milyon Euro’nun 6 milyon Euro’sunu peşin öderken geri kalan rakam ise 3 yıla yayılarak ödenecek. Bu mali hesaplar içinde Partey için doğrudan ödenen 50 milyon Euro sonrasında, Ganalı futbolcuya başka bir mercekle bakılması kaçınılmaz.

“Üzerimde baskı hissetmiyorum. Kendime meydan okumayı ve yeni zorlukları seviyorum. Her şey hızlı ve seri şekilde öğrenmekle ilgili.” –

İSPANYA’YA KAÇIŞ VE YENİ DÜNYAYI KEŞİF

Partey’in kariyeri de tam olarak bu zorluklarla başa çıkmak üzerine kurulu. 2011’de henüz 18 yaşındayken gizli kapaklı İspanya’ya geldiğinde ailesi durumu fark etmemişti bile. Ancak Madrid’e geldiğinde, memleketi Odumase Krobo’daki rahatlığını da orada bırakmış oldu. İlk günler için “Zordu, farklıydı” diyor Partey. Afrika sıcaklarına alışkın bünyesi havanın soğukluğuna alışamazken bambaşka bir dünyaya geldiğini şu sözlerle aktarıyor: “Fikrimi, zihniyetimi, düşünce tarzımı değiştirmem gerekiyordu.”

Onu Atletico’ya getiren özgüven doğu Gana’nın tepelerinde yontulmuştu. Sekiz kardeşten biri olan Partey, yetenekli bir amatör futbolcu olan babası Jacob ile birlikte Premier Lig ve ve La Liga maçlarını izleyerek büyüdü. Futbola başladığında ise elinden tutan yine babasıydı.

“Hayallerime ulaşmam onun için harika bir his. Her zaman futbolla ilgiliydi. Bize bunu tavsiye ediyordu ve ayrıca okula gitmemiz gerektiğini söylüyordu. Sabahın erken saatlerinde dağlara koşmak için bizimle gelirdi. Benim ilk antrenörümdü.”

SORUMLULUK SAHİBİ KİŞİLİK

Sıfırdan başlamanın zorluklarını çok iyi bilen Partey, menajeri Jose Jimenez ve başka iki kişiyle birlikte İspanya 4. Lig ekibi Alcobendas Sport’tan hisse satın alarak geleceğe yatırım yapmayı da unutmuyor.

Nisan ayında patlayan corona virüsü salgını sonrasında kulübün yaşadığı mali zorlukta elini taşını altına koyan Partey, “Oyunculara ödeme yapmazsak gidecek yerleri olmayacağını biliyorduk. Kimseye güvenemezlerdi. Bizim takımımızda oynuyorlar ve ücretleriyle ilgilenmek zorundaydık. Ailelerine bakmalarına yardım etmeliydik” ifadelerini kullanıyor.

“DÜNYADAKİ HERKES BİR TANRI”

Arsenal’in maddi sıkıntılar nedeniyle 27 yıllık maskotunun işine son verdiğini düşünürsek, 50 milyon Euro’ya transfer ettikleri Partey’in daha şimdiden özverili yaklaşımı kulübe örnek olacak cinsten.

Sessiz dış görünüşünün altında, kendi kaderini şekillendirme konusunda keskin bir inanca sahip karakteri olan Partey, şu iddialı açıklamayla konuşmasını tamamlıyor:

“Dünyadaki herkesin bir tanrı olduğuna inanıyorum. Eğer kendim için bir tanrıysam, tüm kararlarımı kendim almam ve her şeyin kendi yolumda benim için çalışmasını sağlamam önemli.”

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