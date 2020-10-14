Aboubakar: Benim evim Beşiktaş

Dört yıl aradan sonra Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kamerunlu santrfor, “Daha önce kısa bir hikâyemiz vardı. O hikâyeyi devam ettirmek için buradayım. İspanya'dan gelen teklifler olsa da Beşiktaş'ı seçtim. Burası benim evim. Başkanı, çalışanları, taraftarları tanıyorum. Burada bana güven var. Bütün bunları bildiğim ve bu avantajları kullanmak istediğim için buraya geldim. Oynayıp güven tazeleyeceğim” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki forvet, “İki farklı dönemi kıyaslamak doğru olmaz. Yeni bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyuncularımız var ama yeni takım olarak zamana ihtiyacımız var. Hocamızın isteklerini anlayıp sahaya yansıtmamız gerekiyor. İyi şeyler olacak” diye konuştu.

Aboubakar ayrıca, “Sakatlanmam durumunda sözleşmemin feshi maddesi var. Hakkımda söylenenleri de biliyorum. Uzun süre oynamadım ama şu anda hiçbir sorunum yok. Belli bir zamana ihtiyacım var ama bu ne kadar süre bilmiyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu zorluğu kısa zamanda aşacağım” dedi.