Ümit Milli Takımımız, İngiltere’den eli boş döndü: 2-1

2021 U21 Avrupa Şampiyonası 3. Grup Eleme karşılaşmasında İngiltere’ye konuk olan Ümit Milli Takımımız, beklediği sonucu elde edemedi ve deplasmandan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ümit Milli Takımımız sahaya Altay Bayındır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagır, Cemali Sertel, Ahmet Canbaz, Berat Özdemir, Oğulcan Ülgün, Ömer Faruk Beyaz, Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu 11’iyle çıktı.

İngiltere ise, Aaron Ramsdale, Maximillian Aarons, Ben Godfrey, Marc Guehi, James Justin, Jude Bellingham, Josh Dasilva, Oliver Skipp, Ryan Sessegnon, Callum Hudson-Odoi ve Eddie Nketiah ilk 11’iyle sahada yer aldı.

Konuk ekip 17. dakikada Hüseyin Türkmen’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Arsenal’in genç yıldızı Nketiah 88’de skoru 2-0’a getirdi. Dakika 90+2’de Halil Dervişoğlu’nun attığı golle durumu 2-1’e getirsek de kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Öte yandan millilerimiz 53. dakikada Halil Dervişoğlu ile İngiltere ise 84’de Nketiah ile penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla millilerimiz 3. Grup’ta 7 puanla 5. sırada kaldı. Lider İngiltere ise 22 puana ulaştı.

3. Grup’ta Puan Durumu

BÜYÜK TALİHSİZLİK!

Karşılaşmanın 17. dakikasında İngiltere’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ryan Sessegnon sol kanattan ceza sahası içine girdi. Sessegnon’un yerden ceza sahası içine çevirmek istediği top savunmacımız Hüseyin Türkmen’e çarparak ağlarla buluşunca İngiltere 1-0’lık üstünlüğü sağladı.

HALİL PENALTIYI ATAMADI

İkinci yarıya hareketli başlayan millilerimiz 53. dakikada penaltı kazandı. Ömer Faruk Beyaz’ın baskısı sonucu İngiliz savunmacılar kaleciye pas attı. Ancak araya giren ve topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleci Aaron Ramsdale’in müdahalesiyle yerde kaldı ve takımımıza penaltı kazandırdı. Vuruşu kullanan Dervişoğlu topu kaleci Ramsdale’e nişanlayınca skora beraberliği getirme fırsatını teptik.

Halil Dervişoğlu, Ümit Milli Takımı’nın hafta içinde Galatasaray ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında gündeme oturmuştu. Galatasaraylı savunmacı Marcao’nun genç futbolcuya maç içindeki tartışma sonrası tokat attığı iddia edilmişti. Ancak Galatasaray Kulübü iddiaları yalanlarken, Dervişoğlu da yaşananların küçük bir tartışmadan ibaret olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ümit Milli Takım ve Galatasaray arasındaki maçın erken bitirilmesinin nedeninin, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek sakatlıkları önlemek olduğu belirtildi.

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KOMİK PENALTI AUTA GİTTİ!

Beraberlik golü için yüklenen millilerimiz, zaman zaman kalesinde tehlikeli anlar yaşarken 84. dakikada aleyhimize enteresan bir penaltı verildi. İngiltere’nin genç yıldızı Justin ceza sahası içinde topla buluşmak üzereyken bir anda kendisini yere bıraktı. Fransuz Delajod Willy, sağ bekimiz Serkan Asan’ın rakibine müdahale ettiğini gerekçe göstererek penaltı noktasını işaret etti. Ancak Nketiah’ın kullandığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

NKETIAH BU KEZ AFFETMEDİ

Penaltı vuruşunu kaçıran Arsenal’in genç yıldızı Nketiah, 88. dakikada hatasını telafi etti. Savunmamızın dengesiz yakalandığı bir anda Sessegnon’un ara pasında topla buluşan Nketiah, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi.

UZATMADA GELEN GOL YETMEDİ

Farkın ikiye çıkmasına rağmen maçı bırakmayan milliler 90+2’de Halil Dervişoğlu’nun attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Orta sahadaki baskıyla topu kapan İlker Karakaş, rakip yarı sahaya geçtikten sonra pasını Halil Dervişoğlu’na verdi. Sol taraftan ceza sahası içine giren Dervişoğlu’nun vuruşu ağlarla buluştu ve skoru 2-1’e geldi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca milliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı.