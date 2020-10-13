Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.
BU KEZ HEDEF GALİBİYET
Son maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan Türkiye, özellikle ikinci yarıda oynadığı üstün oyunla galibiyeti kaçıran taraf olmuştu.
Milli Takımımız, grupta oynadığı ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olmuş, Sırbistan ile golsüz berabere kalmıştı.
Türkiye'nin de bulunduğu UEFA Uluslar Ligi G grubunda üçüncü maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle;
1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan