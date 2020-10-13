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Sözcü

Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’de başlayacak.

11:09 -
Haberler Futbol
Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

BU KEZ HEDEF GALİBİYET

Son maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan Türkiye, özellikle ikinci yarıda oynadığı üstün oyunla galibiyeti kaçıran taraf olmuştu.

Milli Takımımız, grupta oynadığı ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olmuş, Sırbistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Türkiye'nin de bulunduğu UEFA Uluslar Ligi G grubunda üçüncü maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle;

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan