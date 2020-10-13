Türkiye Rallisi için bekleyiş sürüyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, son üç yıldır FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dahil olarak organize edilen Türkiye Rallisi, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından açıklanan 2021 takviminde rotasyona girerek bekleme listesinde yer aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Dünya Ralli Şampiyonası arenasında son 3 sene içerisinde önemli bir mesafe kat ettik. 2020 sezonunda kendi şartlarımızı kabul ettirerek, çok daha düşük bir bütçeyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye Rallisi, hem FIA'nın, hem WRC promotörünün, hem de WRC takımlarının katılmayı çok istediği bir organizasyon haline dönüştü ve her geçen sene gözlemcilerden daha da iyi notlar aldık” dedi.

Başarılı organizasyonların ardından yaratılan bu etki ve güç ile beraber, mevcut pandemi şartlarının yaşamı ve spor dünyasını nasıl etkileyeceğini beklemeyi tercih ettiklerini söyleyen Üçlertoprağı, şunları söyledi:

“Açıklanan 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan üç ülkenin, henüz gerekli anlaşma sağlanmadığı için yarış yapması henüz kesin değil. Bugün için pandeminin özellikle sene başındaki rallileri nasıl etkileyeceği de bilinmiyor. Biz TOSFED olarak, ülkemiz menfaatlerini de koruyarak, kendi koşullarımız doğrultusunda Türkiye Rallisi'ni 2021'de de en iyi şekilde düzenlemeye hazırız. Sezonun gidişatını yakından takip ediyor olacağız. Türkiye istediği sürece, 2021 dahil Dünya Ralli Şampiyonası’nda olmaya devam edecektir.”