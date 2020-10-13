TFF, Sırbistan maçına seyirci alınacağını açıkladı

A Milli Takımımızın Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü sat 21.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı öncesinde çeşitli kararlar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, Sırbistan maçına seyirci alınacağını duyururken, alınan kararın detaylarını da açıkladı.

İŞTE TFF’NİN AÇIKLAMASI

“1. TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Localara sadece TFF’nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecektir.

2. Stadyumda maç günü kesinlikle bilet satışı yapılmayacaktır.

3. UEFA kuralları gereği stadyuma gelecek seyircilerin toplu ulaşım ile stadyuma gelmemesi gerekmektedir.

4. Stadyuma yaya olarak girecek seyirciler stadyuma;

a. Stadın Doğu tarafındaki Metro çıkışındaki Aslanlı yoldaki girişlerden,

b. Stadın Batı tarafındaki Cendere Caddesi tarafında bulunan P3-P4 turnike çıkış merdiven tarafındaki girişlerden,

c. Stadın güneyinde yer alan Güney Taraftar Girişi tarafındaki girişlerden girebilecektir.

5. Araç ile girişler, TEM otobanı paralelinde bulunan yan yol üzerindeki stadyum araç girişinden yapılacaktır.

6. Stadyuma TFF otopark kartı olan araçlar ile biletli kişilerin plaka kaydını bildirdikleri araçları alınacaktır.

7. Seyircilerin 1. Güvenlik ve araç giriş kontrolleri sonrası tribünlere girişi şu turnikelerden sağlanacaktır:

a. G6 turnikesi (Güney)

b. Doğu VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)

c. Batı VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)

8. Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak olup, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak “Epidemiolojik Form” ile girişler sağlanacaktır.”

SÜPER LİG EKİPLERİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2 ve 3. Lig Kulüplerine, lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınmasına ilişkin bir genelge gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren, locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına 10.10.2020 tarih ve 54 sayılı toplantısında karar vermiştir.

Buna göre; Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 3. maddesinin 1. fıkrası gereği ;

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig, Misli.com 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında:

1- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi,

2- Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olanların stadyuma alınmaması,

3- Localara girecek kişilerin tamamının maske kullanması,

4- Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirlerin alınması,

5- Misafir takım taraftarlarının localara alınmaması, koşulu ile, loca kapasitesinin yarısı kadar localara seyirci alınabilecektir.