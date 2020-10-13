Son dakika… Cristiano Ronaldo’nun corona testi pozitif!

Uluslar Ligi’nde İsveç ile karşılaşmaya hazırlanan Portekiz’e, Cristiano Ronaldo’dan kötü haber geldi. Juventus’un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu coronaya yakalandı.

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo’nun Milli Takım kampından ayrıldığı ve İsveç karşılaşmasında oynamayacağı belirtildi.

Verilen bilgiye göre; hiçbir semptom taşımayan Ronaldo’nun izole edildiği ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Ronaldo’nun pozitif çıkmasının ardından tüm takımı yeniden teste sokan Portekiz Futbol Federasyonu tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Portekiz, Uluslar Ligi’nde Çarşamba akşamı İsveç ile karşı karşıya gelecek.

UZUN SÜRE ADASINDA KALDI

35 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinin henüz başlarında liglere ara verildiği süreçte Portekiz’de sahibi olduğu adada ailesiyle birlikte dış dünyadan izole bir hayat sürerek corona virüsünden korunmuştu.

FRANSIZ FUTBOLCULAR ALARMDA

Portekiz, Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Pogba, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo’yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şimdi Cristiano Ronaldo’nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Öte yandan maçtan sonra Ronaldo’nun formasını alan Fransız futbolcu Eduardo Camavinga, sosyal medya hesabından “Yıkamayacağım” yazarak aldığı formanın fotoğrafını paylaşmıştı.

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