Ronnie O’Sullivan ve pembe ojeli tırnakları

Snooker’da 6 kez dünya şampiyonluğu yaşayan 44 yaşındaki Ronnie O’Sullivan İngiltere Açık ilk turunda Fransız Brian Ochoiski’yi yenerken, pembeye boyanmış tırnaklarıyla tüm dünyanın ilgisini çekti.

İngiliz Açık ilk turu öncesinde manikür salonuna gittiğini açıklayan dünya bilardo şampiyonu O’Sullivan’un tırnaklarını pembe ojeyle boyamasının sebebi meme kanserine farkındalık yaratmaktı.

2-0 GERİDEN MAÇI KAZANDI

Milton Keynes’te akşam dokuz seansında ıstakasını alan Ronnie O’Sullivan ilk turdaki genç rakibi Brian Ochoiski’yi 4-2’lik skorla geçti Dünya şampiyonu rakibi karşısında maça daha hızlı başlayarak 2-0 öne geçen Ochoiski, daha sonra pembe tırnaklı tecrübeli rakibi Ronnie’ye karşı çok zorlandı ve maçı kaybetti.

‘BELKİ DİĞER ERKEKLER DE KATILABİLİR’

Maçta en dikkat çekici durum ise Ronnie O’Sullivan’ın göğüs kanserine farkındalık yaratmak ve Future Dreams (Gelecek Hayaller) vakfına destek olmak amacıyla pembeye boyadığı tırnaklarıydı. Mücadele sonrası konuyla ilgili açıklama yapan O’Sullivan olayı şu cümlelerle anlattı;

“Arkadaşım Andrew bana tırnaklarını boyayıp fotoğraf çektirebilir misin diye sordu. Ben de fotoğrafı boş ver, bunu bir turnuvada ya da maçta yapayım dedim. O da bu fikri harika buldu. Bu bilardo oyunundan daha önemli. TV’de böyle bir görüntü vermek istiyordum. Belki diğer erkekler de buna katılabilir. Böyle önemli bir olaya farkındalık yaratmak bence çok değerli. Leila (eşi) yıllar önce tırnaklarımı boyamamı önermişti. Fakat o zaman pek de oralı olmamıştım. Fakat şimdi ona teşekkür etmeliyim çünkü yapılması normal bir şeymiş”

‘GERÇEKTEN BEĞENDİM, BÖYLE KALABİLİR’

O’Sullivan tırnaklarının ne kadar süre böyle kalacağını sorulması üzerine, “Biliyor musunuz, gerçekten beğendim. Bence böyle kalabilir. Meme kanserine farkındalık yaratma ayı geçtikten sonra bile bunu kullanabilirim. Ama bu hafta kesinlikle bu şekilde olacak. Güzel bir his” cevabını verdi.

O’Sullivan’ın nişanlısı Laila Rouss da, Instagram sayfasında O’Sullivan’ın tırnaklarının bazı fotoğraflarını paylaşarak ‘Gerçekten havalı’ notunu yazdı.