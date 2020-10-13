Rivaldo: O güne kadar Tanrı’ya inanmıyordum

Brezilyalı eski efsane futbolculardan Rivaldo, başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Tanrı inancı olmadan büyüdüğünü söyleyen Rivaldo, daha sonra başına gelen bir olaydan sonra tanrı inancının oluştuğunu söyledi. Rivaldo, “Tanrı’ya inanmıyordum. 2004 yılında, trafik kazasında öleceğimi söyleyen sesler duymaya başladım. Sürekli, çok net şekilde duyuyordum. Sonra bir gün, başka ses, Tanrı’ya inanırsam ölmeyeceğimi söyledi” sözlerini kullandı.

Sesi duyduğu gün hayatını tanrıya adadığını belirten Rivaldo, daha sonra bahsettiği seslerin hiç birini duymadığını söyledi.