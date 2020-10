Mike Tyson’ın tuhaf röportajı hayranlarını endişelendirdi

Eski ağır sıklet boks şampiyonu dünyaca ünlü yıldız sporcu Mike Tyson’ın bu sabah İngiltere’de katıldığı bir canlı yayında tuhaf halleri gündem yarattı.

CANLI YAYINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞE YARATTI

İngiltere’de oldukça popüler olan ‘Good Morning Britain’ programına canlı bağlantı gerçekleştiren Mike Tyson’ın durumu hayranlarını da endişelendirdi. Program boyunca bazı cümleleri kurmakta zorlanan, yavaş hareketlerde bulunan, ağır nefes alarak başını sürekli olarak yere eğen Tyson’ın görüntüsü soru işaretleri yarattı.

15 yıldır ringlerden uzak kalan Mike Tyson, sevenlerinin özlemine son verip yeniden ringlere çıkma kararı aldığını açıklamıştı. 28 Kasım’da 51 yaşındaki Roy Jones ile 8 rauntluk müsabakaya çıkacak olan Tyson’ın canlı yayındaki duruşu hayranlarını korkuttu.

Piers Morgan ve Susanna Reid’in sorularına uzun duraksamalar sonrası cevap veren 54 yaşındaki efsane boksör Roy Jones Junior ile yapacağı maç ile ilgili bir röportaj gerçekleştiriyordu.

‘BUNU YAPMAYA HAZIRIM, İYİ HİSSEDİYORUM’

Programın sunucuları Tyson’a şu soruyu yöneltti; “Nasıl hissediyorsun, 15 yıl önce yaptığın türden bir hata mı yapıyorsun?” Tyson ise o soruya “Hemen hemen bunu yapmaya hazırım, gerçekten iyi hissediyorum” cevabını verdi.

Los Angeles’tan katıldığı yayında sık sık başına dokunan ve absürt cevaplar veren Tyson’ı izleyenler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda onun sarhoş olabileceği veya uyuşturucu madde kullanmış olabileceği yorumlarında bulundu. Sunucuların efsane boksörün bu haline rağmen röportajı sürdürmeleri de izleyicileri arasında tam bir ‘araba kazası’ olarak yorumlandı.

ANLAMSIZ CEVAPLARLA KAFA KARIŞTIRDI

Röportaj sırasında tutarsız cevapları ve mırıldanmalarıyla ne söylediği anlaşılmayan Tyson’a 51 yaşındaki Jones Jr hakkında ne düşündüğü soruldu. Sersemlemiş görünen Tyson o soruya da anlamsız şekilde “Bir rakip olarak benim hakkımda ne söylediği umurumda değil. 28 Kasım Cumartesi gecesi kavga etmeye hazırım” yanıtını verdi.

Sunucu Susanna Reid Tyson’a yaşı nedeniyle tekrar dövüşmekten duyduğu endişelerin olup olmadığını sordu. Başı neredeyse kucağına düşecek kadar eğilen Tyson karmaşık bir cevap vererek “Bence birlikte kavga etmemiz harika” dedi. Kameralara yansıya o anlardan sonra Tyson için Twitter’da çarpıcı yorumlar yapıldı.

15 YIL SONRA RİNGLERE DÖNECEK

Son karşılaşmasına 2005’te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, ABD’nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park’ta düzenlenecek. Beyin hasarı derneği Headway Tyson ve Jones Jr’a, boks ringine planladıkları dönüşün yaşları ve sağlıkları nedeniyle “tamamen tehlikeli ve yanlış” olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986’da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick’i nakavt ederek “en genç ağır sıklet şampiyonu” olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones’un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

Mike Tyson absolutely hammered on his interview this morning #GMB pic.twitter.com/u5X4PuC3cT — Jake FM (@JustScruff) October 13, 2020

Hoping Mike Tyson is just tired? This interview on @gmb — Alex Beresford (@alexberesfordTV) October 13, 2020

Is mike Tyson out his nut on this morning or just tired — Gowzer (@calumgowx) October 13, 2020