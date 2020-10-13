Ljajic Milli Takım’da da döküldü

Beşiktaş’ta en çok tartışılan isimlerin başında gelen ve siyah-beyazlı takıma bu sezonki 5 maçta skor katkısı yapamayan Adem Ljajic, milli formayla da bekleneni veremedi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı grupta oynanan maçta Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0 yenerken sahanın en kötüsü, ev sahibi ekipten Ljajic oldu. 29 yaşındaki futbolcu 45 dakikayı şut çekmeden, şut pası vermeden, isabetli orta yapmadan ve ikili mücadele kazanmadan tamamladıktan sonra devre arasında oyundan alındı, yerini Radonjic'e bıraktı.

Ljajic'in yarın akşamki maçta Milli Takımımıza karşı forma giymesi beklenmiyor.

ROSIER’E GEÇER NOT

Öte yandan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasını ilk kez Fatih Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında giydi. 24 yaşındaki Fransız sağ bek 90 dakika sahada kalırken hızı ve sertliğiyle dikkat çekti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da Rosier'in performansından memnun kaldığı öğrenildi.