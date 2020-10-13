Kayserispor’un eski futbolcusu Azerbaycan ordusuna katıldı

Bir dönem Kayserispor forması da giyen Azeri futbolcu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı. Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan’a karşı mücadele verdi.

Sadigov, Kayserispor ile 2005-2006 futbol sezonunda 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de Inter Toto kupası maçına çıkmıştı.

Rashad Sadigov, Türkiye’de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti. Son olarak Qarabag Agdam takımında oynayan Sadigov, 1 Temmuz 2020 tarihinde futbolu bırakma kararı almıştı. Sadigov, Azerbaycan Milli Takımı formasını ise 111 kez terletmişti.

27 EYLÜL’DEN BU YANA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 1991-1994 yılları arasında sağlanan ateşkesten bu yana en şiddetli çatışmalar görülüyor. 27 Eylül'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan gerilim devam ediyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır gergin olan ilişkiler, 27 Eylül'de adeta tavan yapmıştı. Taraflar birbirlerine saldırı düzenlendiği gerekçesiyle karşı karşıya gelirken, bir haftayı aşkın bir süredir devam eden çatışmalarda yüzlerce insan yaşamını yitirmiş, çok sayıda insan yaralanmış, birçok ev ve bina kullanılamaz hale gelmişti.

TARİHİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi.

Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.