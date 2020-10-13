Karagümrük’ün çilesi bitmiyor… Önce tesis, şimdi de stadyum

Süper Lig’e 36 yıl aradan sonra yükselen ve geride kalan 4 haftada topladığı 7 puanla ligde 3. sırada olan Karagümrük, 21 takım içinde antrenman tesisi olmayan tek takım durumunda… İdmanlarını Olimpiyat Stadı’nın yanındaki atletizm sahasında yapan kırmızı-siyahlılar, maçlarını da kendi evinde oynayamıyor.

Geçen yıla kadar Karagümrük’teki Vefa Stadı’nda rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig maçlarında kendi sahasını kullanamadığı için Olimpiyat Stadı’nda boy gösteriyordu. Fatih Karagümrük’ün iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig’in stat kriterlerini karşılayamadığı için İstanbul temsilcisi maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynuyordu.

Ancak bu hafta Olimpiyat Stadı’nın bakıma alınması nedeniyle Karagümrük-Kasımpaşa derbisi, Fenerbahçe’nin evi Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Yaşanan gelişmelerin ardından saha arayışına başlayan Karagümrük, Fenerbahçe’nin izin vermesinin ardından sarı-lacivertli kulübe ve Başkan Ali Koç’a teşekkür etti.

Karagümrük için kritik maç

Kasımpaşa mücadelesi Karagümrük için ayrı bir özellik taşıyor. Haliç derbisi olarak da adlandırılan bu mücadele, 2 takım taraftarları için de özel bir yere sahip. Yıllardır süre gelen rekabet bu kez Süper Lig’de oynanacak.

Ancak zorlu karşılaşma öncesinde Karagümrük, kendisinin de misafir olacağı bir sahada rakibini ağırlayacak. Tesis sorununu henüz çözemeyen kırmızı-siyahlılar, Olimpiyat Stadı’nda başlayan bakım nedeniyle bir süre saha sıkıntısı yaşayacak. Olimpiyat Stadı’nın çimlerinde gerçekleşecek olan bakım sonrasında, saha zeminini oturması da vakit alacak.