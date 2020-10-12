Schumacher artık yalnız değil

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Almanya Eifel Grand Prix'sini, Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Yarışa pol pozisyonda başlayan diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas 18. turda yarış dışı kalınca, Hamilton'ın önü açıldı. 35 yaşındaki Britanyalı, bu sezonki 7., toplamdaki 91. galibiyetine imza attı.

Ter döktüğü her sezonda pol pozisyon ve birincilik elde eden tarihteki tek isim olan, ilk zaferini 2007'de Kanada'da yaşayan Hamilton; Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 91 yarış kazanma rekoruna ortak olurken 7. dünya şampiyonluğu yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

EN ANLAMLI HEDİYE

Halen komada olan Michael Schumacher'in oğlu Mick, yarış sonrası babasının kasklarından birini Hamilton'a hediye etti. Hamilton da ödül törenine bu kaskla çıktı.

308.6 kilometrelik Nürbrugring Pisti'nde ikinciliği Red Bull'dan Verstappen (+4.470), üçüncülüğü de Renault'dan Ricciardo (+14.613) elde etti.