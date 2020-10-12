Rafael Nadal… Eşi benzeri yok

Teniste sezonun son Grand Slam'i Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finaliyle dün sona erdi. İki tenis efsanesini, dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numara Rafael Nadal'i karşı karşıya getiren ve 2 saat 43 dakika süren maç sonunda tarihe geçen isim İspanyol raket oldu. 34 yaşındaki ‘Matador', 33 yaşındaki ‘Djoker'a istatistiklerde büyük üstünlük sağladı. Setler 6-0, 6-2, 7-5 sonuçlandı.

Son 10 yıla damgasını vuran, son 24 Grand Slam'in 11'ini kazanan ve Federer ile Nadal'dan daha başarılı olan Sırp tenisçi, 27. majör finalindeki 18. şampiyonluğa ulaşamadan korttan ayrıldı.

RAFAEL NADAL’IN İNANILMAZ KARİYERİ

– 28. grand slam finalinde 20. şampiyonluğunu elde etti ve Roger Federer'in kupa rekoruna ortak oldu.

– ATP seviyesinde 86. kupasını kazandı.

– Fransa Açık'taki 102. maçında 100. galibiyetini elde etti. Bir Grand Slam'de 100 galibiyete ulaşan beşinci tenisçi oldu.

– Fransa'daki 13. finalinde 13. şampiyonluğunu kazandı.

– Bir Grand Slam'i en fazla kazanan tenisçi rekorunu geliştirdi (En yakın isim Margaret Court: Avustralya / 11).

– Tarihte 4 veya daha fazla Grand Slam'i set vermeden kazanan başka tenisçi yok.

– İki tenisçi arasındaki 56. maçta 27. kez kazandı (Djokovic: 29). Fransa'da durum 7-1 oldu.

SWIATEK’İN YÜKSELİŞİ

Fransa Açık'ta kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Iga Swiatek, tenis tarihine geçti. 2 yıl önce gençlerde Wimbledon şampiyonu olan 19 yaşındaki Polonyalı, 7 maçta rakiplerine en fazla 5 oyun kaybetti; 112 oyundan 84'ünü kazandı.

– Grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Polonyalı.

– Monica Seles'ten (16 yaş) sonra Fransa'nın en genç şampiyonu.

– Iva Majoli'den (1997) sonra Fransa Açık'ı kazanan ilk 20 yaş altı tenisçi.

– Justine Henin'den (2007) sonra Fransa'da set vermeden şampiyon olan ilk tenisçi.