Rafael Nadal… Eşi benzeri yok

Teniste sezonun son Grand Slam'i Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finaliyle dün sona erdi. İki tenis efsanesini, dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numara Rafael Nadal'i karşı karşıya getiren ve 2 saat 43 dakika süren maç sonunda tarihe geçen isim İspanyol raket oldu. 34 yaşındaki ‘Matador', 33 yaşındaki ‘Djoker'a istatistiklerde büyük üstünlük sağladı. Setler 6-0, 6-2, 7-5 sonuçlandı.
Son 10 yıla damgasını vuran, son 24 Grand Slam'in 11'ini kazanan ve Federer ile Nadal'dan daha başarılı olan Sırp tenisçi, 27. majör finalindeki 18. şampiyonluğa ulaşamadan korttan ayrıldı.
– 28. grand slam finalinde 20. şampiyonluğunu elde etti ve Roger Federer'in kupa rekoruna ortak oldu.
– ATP seviyesinde 86. kupasını kazandı.
– Fransa Açık'taki 102. maçında 100. galibiyetini elde etti. Bir Grand Slam'de 100 galibiyete ulaşan beşinci tenisçi oldu.
– Fransa'daki 13. finalinde 13. şampiyonluğunu kazandı.
– Bir Grand Slam'i en fazla kazanan tenisçi rekorunu geliştirdi (En yakın isim Margaret Court: Avustralya / 11).
– Tarihte 4 veya daha fazla Grand Slam'i set vermeden kazanan başka tenisçi yok.
– İki tenisçi arasındaki 56. maçta 27. kez kazandı (Djokovic: 29). Fransa'da durum 7-1 oldu.
Fransa Açık'ta kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Iga Swiatek, tenis tarihine geçti. 2 yıl önce gençlerde Wimbledon şampiyonu olan 19 yaşındaki Polonyalı, 7 maçta rakiplerine en fazla 5 oyun kaybetti; 112 oyundan 84'ünü kazandı.
– Grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Polonyalı.
– Monica Seles'ten (16 yaş) sonra Fransa'nın en genç şampiyonu.
– Iva Majoli'den (1997) sonra Fransa Açık'ı kazanan ilk 20 yaş altı tenisçi.
– Justine Henin'den (2007) sonra Fransa'da set vermeden şampiyon olan ilk tenisçi.