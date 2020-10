Quinn Cook’u salonda unuttular! Otobüse canlı yayından çağrı…

Los Angeles Lakers’ın Miami Heat’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı gece eğlence sonrası ilginç ve komik bir hadise meydana geldi.

NBA Bubble Arena’daki şampiyonluk kutlamalarının ardından takım otobüsüyle izole olarak kaldıkları otele geçen Los Angeles Lakers’ta Quinn Cook salonda unutuldu.

Miami Heat’e karşı 4-2’lik zafer sonrası şampiyonluğunu ilan eden Lakers otele dönmeden önce çılgın bir kutlama yapmıştı. Eğlencenin ardından yola çıkan takımda kimse Quin Cook’un yokluğunu fark etmedi. Takım otobüsünde JR Smith’in canlı yayınına katılan Cook, ”Beni burada unuttunuz, çabuk geri dönün” yorumu bıraktı.

Bu mesajdan sonra Cook’un otobüste olmadığını ve salonda unutulduğunu fark eden takım arkadaşları kahkaha krizine girdi.

Cook canlı yayında yorumlarına devam ederek şu ifadeleri kullandı; ”Yüzük kazandım ama yürümek zorundayım. U dönüşü yapın”

Lakers starı Dion Waiters da eğlenceli anlara katılarak Cook’a uçakla dönmesini tavsiye etti. Takım otobüsüne yapılan o çağrı sonrası geri dönülerek Cook salondan alındı ve otele geçildi.

Basın toplantısına üstü çıplak bir şekilde gelen Kuzma da ”Şu an şampanyadan dolayı yarı sarhoşum, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bu işi hızlıca bitirelim” ifadelerini kullanmıştı.

The Lakers team bus forgot Quinn Cook at the arena so he went on JR’s IG live and told them to come back

(via @TheRealJRSmith) pic.twitter.com/sthp7sjINB

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020