Özdemir’e Artvin’de tepki: Bu insanlara yazık

Yusufeli Barajı’nı incelemek için Artvin’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonsporlu bir taraftarın sitemiyle karşılaştı.

Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir'e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor'un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

AĞAOĞLU, ÖZDEMİR İLE GÖRÜŞEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Gaziantep FK maçının ardından hakem Fırat Aydınus’un yönetimini sert dille eleştiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF’yi ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, şunları söylemişti:

“Nihat Başkan'la görüşemedik. Maçtan sonra kendilerini aradım. Telefonları kapalıydı. 14:00'de TFF'ye geleceğiz, iletmelerini istedim. Sabah saat 10’a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey’le görüştük. Kendisi de ‘Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum’ diye ifade ettiler.

Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik.

Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir’e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK’nın Disiplin Talimatı’na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi…”

İLGİLİ HABER TFF Başkanı Nihat Özdemir: `Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz`