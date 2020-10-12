Los Angeles Lakers şampiyon… LeBron James tarihe geçti

NBA’de nefes kesen Los Angeles Lakers-Miami Heat 2019-2020 sezonu finali altıncı maçta sona erdi. Rakibini 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seride durumu 4-2 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı. 17. şampiyonluğunu yakalayan Los Angeles Lakers, Boston Celtics’i yakaladı. Final MVP’si ödülünün sahibi olan LeBron James, bunu 3 farklı takımla başaran NBA’deki ilk oyuncu oldu.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanan maçı ilk yarısında fırtına gibi esen Los Angeles Lakers, soyunma odasına 28 sayı farkla 64-36 önde girmeyi başardı. Son çeyreğe de 29 sayı farkla 87-58 önde giren Lakers, rahat bir oyunla sahadan 106-93 galip ayrıldı.

NBA’de 17. şampiyonluğuna ulaşan Lakers, şampiyonluk sayısında Boston Celtics’i yakaladı. Lakers böylece NBA tarihinin en başarılı takımı unvanını Celtics ile paylaştı.

Lakers’ta LeBron James karşılaşmayı 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle tamamladı. James’e Anthony Davis 19 sayı, 15 ribaunt ile eşlik etti. Rajon Rondo da 19 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Miami cephesinde ise Bam Adebayo’nun 25 sayı, 19 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

1 Temmuz 2018 yılında 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık imza attığı Los Angeles Lakers’ı ikinci yılında şampiyonluğa taşıyan LeBron James, Final MVP’si ödülünün de sahibi oldu.

Kariyerinde 2012, 2013 ve 2016 yıllarında 3 şampiyonluk yaşayan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat formalarıyla parmağına taktığı yüzüğe, bir de Lakers formasıyla ulaştı.

LeBron James ayrıca üç farklı takımda Final MVP’si ödülünün sahibi olan NBA’deki ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi. James, 4 normal sezon, 4 de finaller MVP’si seçilerek, bu alanda Michael Jordan’a ait rekora ortak oldu.

“LEBRON JAMES’E HER ZAMAN İNANDIM”

Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, maç sonrası yaptığı açıklamada “LeBron James’e her zaman inandım. Onu iyi tanıdığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. James’i her gün gördüğünüzde ruh halini anlıyor, adaptasyonunu görüyor ve takıma nasıl liderlik yaptığını anlıyorsunuz. Onun hocası olmak muhteşem bir deneyim… Gençleri bir arada tutan ve verdiği şampiyonluk sözü için hedefe odaklayan bir isim… Tüm sezon boyunca harikaydı. Onu tarif edecek kelime bulamıyorum” dedi.

Takımın diğer yıldızı Anthony Davis’ten de övgüyle söz eden Vogel “Buraya ilk geldiğimde Davis takımda yoktu. Bu kadro kurulmamıştı. Ama Davis geldiğinde James ile anlaşamayacağını hiç düşünmedim. James ile harika bir uyum yakaladılar. İkisi bizi şampiyonluğa taşıdı” ifadelerini kullandı.