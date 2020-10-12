LeBron James, Kobe Bryant’a verdiği sözü tuttu

DERLEYEN: SEMİH KALKAN – “Kalbim kırık ve mahvolmuş durumdayım. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim” sözleri Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James’e ait.

27 Ocak 2020’de 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’a Instagram’dan geniş bir yazıyla veda eden LeBron, özetle ruh halini yukarıdaki kelimelerle açıklayıp, 7 yıl sonra play-off’lara taşıyacağı Lakers’ı şampiyon yapacağının da sözünü vermişti.

Kobe’nin Ocak ayındaki vefatı, Mart ayında corona nedeniyle ligin ertelenmesi NBA için ilginç ve zor bir sezondu. LeBron James’in Lakers organizasyonuna ve Kobe anısına verdiği söz karşısında pandemi bile duramadı.

11 Mart’tan 31 Temmuz’a kadar maçların oynanmadığı NBA, Florida’nın Orlando şehrindeki kampüste yeniden döndü. Lakers, play-off’larda sırasıyla Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Denver Nuggets’ı serilerde zorlanmadan 4-1’le geçerek finale kaldı.

Son şampiyonluğunu 2010’da kazanan Los Angeles Lakers’ın karşısında, LeBron James’in formasını giyerken iki şampiyonluk kazandırdığı Miami Heat vardı. Basketbol dünyasına göre büyük sürpriz yaparak finale yükselen Heat karşısında seriyi 2-0 ve ardından 3-1 yapan ve 6. maça ise 3-2 önde giren Lakers, Kobe Bryant’a verilen sözü yerine getirmesini bildi.

LeBron James ve Anthony Davis’in sırtladığı Lakers, son maçta Heat’i 106-93 yendi.

LEBRON’UN PLAY-OFF RAKAMLARI

27.6 Sayı

10.8 Ribaund

8.8 Asist

0.9 Blok

%56 Saha içi isabet

ŞAMPİYONLUK SÖZÜNÜ TUTTU

Lakers’ın NBA’deki 17. şampiyonluğu bir başka anlam taşıyordu. Asla pes etmeyen ‘Black Mamba’nın anısına kazanılan zaferin ardından LeBron James ve Anthony Davis, Kobe’yi andı.

Mamba Mentality nedir? Kobe özetliyor;

“Hayat bataklığa gömülüp motivasyonunu kaybetmek için çok kısa. Devam etmek zorundasın. İlerlemek zorundasın. Bir ayağını diğer ayağının önüne at, gülümse ve sadece ilerlemeye devam et.”

LEBRON JAMES: EN BÜYÜK BAŞARILARIMDAN BİRİ

NBA’de daha önce formasını giydiği Cleveland Cavaliers ve Miami Heat ile şampiyonluklar yaşayan LeBron James, Lakers’ı da zirveye taşımayı bildi. Her zaman profesyonelliği ve kazanma azmiyle spor dünyasında unutulmaz karakterler arasına giren LeBron, Kobe’nin vefatı sonrasında ekstra motivasyon ile parkeye çıktı.

4-2 kazanılan final serisinde 4. kez MVP seçilen ve bunu 3 farklı takımla şampiyon olarak başaran 35 yaşındaki LeBron James, Michael Jordan’a ait olan rekora ortak oldu.

“Bu şampiyonluğu Kobe için kazanmak, bizi daha da yakınlaştırdı. Bu tip tarihi bir organizasyonun parçası olmak, ileride torunlarıma büyükbabalarının Lakers için oynadığını anlatacak olmak çok özel bir olay.

Yapabileceğim tek şey oyuna bağlı kalmak. Kendimi, şimdiye dek vücudumu ve zihnimi takım arkadaşlarımın kullanımına açık konuma getirdim. Tüm bunlar çok zorlayıcı ve çok zordu. Zihninizle ve vücudunuzla oynayan bir şeydi. Sizi profesyonel yapan, alışkın olduğunuz bazı şeylerden uzakta oluyorsunuz. Bu, sahip olduğum en büyük başarılardan biriydi.” – LeBron James

Pelicans’tan ayrılıp Lakers’a 1 yıllık imza atan ve ilk sezonunda şampiyonluk yüzüğünü parmağına geçiren 27 yaşındaki Davis, de Kobe’nin kendileriyle gurur duyduğunu söyledi.

“Kobe’nin bize yukarıdan bakıp, bizimle inanılmaz gurur duyduğunu biliyorum. Onu özlüyoruz ve bu şampiyonluk kesinlikle onun için. Bazen maçlara gelirdi ve bize ‘Bu yıl sizin. Bu sizin yılınız. Çıkın ve kazanın’ derdi. Ekibimize çok güveniyordu. Organizasyonumuzun bu yıl kazanmasına çok güveniyordu.“