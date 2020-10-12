Kadro dışı kalan Mesut Özil’e 8 milyon pound sadakat bonusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kadroda düşünmediği ancak yaz transfer sezonunda da satamadığı Mesut Özil’e, sadakat primi olarak 8 milyon pound (82 milyon TL) ödedi. The Athletic’te yer alan habere göre Arsenal, ödemeyi geçtiğimiz Eylül ayı sonunda yaptı.

Teknik Direktör Mike Arteta’nın planlarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Mesut Özil, genç takımla antrenmana çıkmaya başlamıştı. Mesut Özil, Arsenal’in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da alınmamıştı.

Yıldız futbolcu, oynamamasına rağmen haftalık 350 bin pound (3.6 milyon TL) ücretini de almaya devam ediyor.

MASKOTUN MAAŞINI ÖDEMEYİ TALEP ÖNERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Mesut Özil, Arsenal yönetimi tarafından işten çıkarılan takımın maskotu Gunnersaurus’a hayat veren 27 yıllık çalışanı Jerry Quy’ın maaşını ödemeyi teklif etmişti.

Mesut Özil, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“27 senedir kulübümüzün maskotu olarak görev yapan Jerry Quy'un gönderilmesine çok üzüldüm. Arsenal kulübüne teklifim; Arsenal oyuncusu olduğum sürece Gunnersaurus'un tüm masraflarını ödemek. Bu sayede Jerry, sevdiği işe devam edebilir.“

Mesut Özil, Ağutos ayı başında The Athletic’e verdiği röportajda “Her şey ortada… Sözleşmemim son gününe kadar burada kalacağım. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bu tip durumlar asla beni kırmamıştır. Sadece daha da güçlenmemi sağlamıştır. Geçmişte böyle zor durumlardan nasıl geri döndüğümü gösterdim. Bunu yeniden göstereceğim” demişti.

İLGİLİ HABER Bir Mesut Özil hikayesi! Alman gibi başladı, Türk gibi bitiyor...