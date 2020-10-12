İrfan Can bilmecesi… Rusya maçında neden yer almadı?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü hafta maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan maçta İrfan Can Kahveci’nin kadroda olmaması dikkat çekti. Aday kadroda yer alan İrfan Can, Rusya karşısında sahada yer almadı. Ancak İrfan Can’ın Medipol Başakşehir’in Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında yer alması dikkat çekti.

Konu ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Medipol Başakşehir, İrfan Can’ın corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta bulunduğu için 6 gün karantinaya alındığını duyurdu. Daha sonra İrfan Can’a yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı, bunun da A Milli Takım Sağlık ve İdari Ekipleri’ne bildirildiği belirtildi.

Ancak oyuncunun yeniden Milli Takım’a çağrılıp çağrılmadığı konusunda resmi bir bilgi verilmediği için İrfan Can’ın, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında forma giydiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır.

Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktıktan sonra A Milli Takım Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır.

Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır.