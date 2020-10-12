Gaziantep FK’nin transferi dünyayı şaşkına çevirdi

Sosyal medya platformları ve dijital haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Gaziantep Futbol Kulübbü’nün Kevin Mirallas'ı transfer etmesi hakkında etkileşimde bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü tarafından hazırlanan Gaziantep'in simgelerinden baklava temasının kullanıldığı transfer açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı “Böylesi daha önce görülmedi, bu inanılmaz” şeklinde yorumlarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün resmi sosyal medya hesapları Kevin Mirallas transferinin ardından rekor etkileşim sayısına ulaştı. Transferin duyurulduğu tarih olan 5 Ekim ile 6 Ekim arasında yaklaşık 6 milyon kişiye erişildi.

Kariyerinde Lille, Saint Etienne, Everton, Fiorentina gibi takımlar bulunan Mirallas, Belçika Milli Takımı formasıyla da 60 kez terletti.

Gaziantep FK, Mirallas transferini “27 numaranın sahibi geldi” mesajıyla duyurmuştu.

DÜNYADA MANŞET OLDU

Yıldız futbolcu Kevin Mirallas transferi, başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Dünya futbol kamuoyunun yakından takip ettiği transferle birlikte Gaziantep de dünyanın gündemine gelmiş olmuştu. Dünyaca ünlü haber siteleri de transferi manşetten yayınlarken, BBC haber platformu “Gaziantep, Kevin Mirallas transferini elinde baklavayla duyurdu” diyerek okuyucularına taşımıştı.

İşte önde gelen spor sitelerinde yapılan o yorumlar:

Football Joe: Kevin Mirallas Gaziantep FK’da. Bu baklavanın ilk kez bir transfer duyurusunda kullanılması olabilir mi?

Football Tweet: Gaziantep FK, Kevin Mirallas’ın transferini bir tepsi baklava tutarken açıkladı. Muhteşem bir şey.

The Offside Rule: İşte güne başlarken görmeyi hiç beklemediğimiz bir şey. Türk kulübü Gaziantep Everton’ın eski yıldızı Kevin Mirallas’ı duyurdu. Hem de elinde baklava ile.

Sphera Sports: Mirallas Gaziantep’te. Transfer baklavayla duyuruldu.

T-Vine: Mirallas'ın doğum günü baklavayla kutlandı! Gaziantep takımı, transfer duyurusunda geleneksel bir Türk karşılaşması tercih etti. Dünyaca ünlü futbolcu, dünyaca ünlü Gaziantep baklavasıyla duyuruldu.

Nieuwsblad: Mirallas'ın transferine baklavalı kutlama. Muhteşem düşünce.

Oddschanger: Bunu tek başına mı yiyeceksin Kevin? Mirallas Türkiye ekibi Gaziantep'e imza attıktan sonra baklava tutuyor.