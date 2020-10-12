Galatasaray’da 10 numaraya ikinci aday hazır

Son lig maçında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasıyla çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba'yı hazırlıyor. Florya'da ekstra çalışarak açığını kapatmaya çalışan 28 yaşındaki futbolcunun hırsıyla Terim'in gözüne girdiği bildirildi.

Başarılı orta sahanın Alanyaspor karşısında süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

GOL PROBLEMİNİ ÇÖZECEK

Galatasaray’da şu an için 10 numarada Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatan Fatih Terim, ilerleyen haftalarda oyun kurma görevini Emre Akbaba'ya verecek. Terim'in, milli futbolcuyu, gole yatkınlığını göz önünde bulundurarak ileride Radamel Falcao'ya daha yakın oynatacağı öğrenildi.

Gizli santrfor görevini de üstlenecek Emre böylece hem Falcao'ya alan açacak hem de sarı-kırmızılıların gol bulma sorununa çözüm bulacak.

GÖZLER TERİM’DE

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün önemli açıklamalarda bulunacak. Deneyimli hocanın, yayıncı kuruluş beİN Sports'a verdiği röportaj saat 19.00'dan itibaren yayınlanacak.

Sarı- kırmızılıların Teknik Direktörü Terim'in röportajda, transferlerden, kadroya, sezon planlamasından ilerideki planlarına kadar birçok konuya açıklık getirmesi bekleniyor.