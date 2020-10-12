Francesco Totti’nin babası Enzo Totti corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Eski İtalyan Milli futbolcu ve Roma’nın efsane kaptanlarından Totti’nin 76 yaşındaki babası Enzo Totti Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başkent Roma’daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi gören Enzo Totti’nin bir süredir mücadele verdiği Covid-19 hastalığına yenik düştüğü belirtildi.

Birkaç yıl önce kalp krizi geçiren Enzo Totti’nin salgının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

Futbol kariyeri boyunca Roma forması giyen ve 2017’de kariyerine nokta koyan 44 yaşındaki Totti’nin acı kaybı sonrası İtalyan Kulübü’nden baş sağlığı mesajı yayınlandı.