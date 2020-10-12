Fenerbahçe’de yeni dönem

Hem futboluyla hem de kişiliğiyle takdir toplayan Luiz Gustavo, ikinci kaptanlığa getirildi. Brezilyalı oyuncu, Gökhan Gönül'ün oynamadığı maçlarda kaptanlık pazubandını takacak. Lakabı ‘General' olan Gustavo, lider özelliğiyle takımda toparlayıcı rol oynuyor. Antrenman disipliniyle de örnek olan bu futbolcunun takım arkadaşlarıyla ilişkisi de iyi…

Genç yaşına rağmen Ankaragücü'nde kaptanlık yapan kaleci Altay'a da üçüncü kaptanlığın verilmesi planlanıyor.

TISSERAND ENDİŞESİ

Öte yandan Demokratik Kongo'nun Burkina Faso ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Tisserand'ın durumu, Fenerbahçe teknik ekibini korkuttu. Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti hem 27 yaşındaki stoper hem de Demokratik Kongo Milli Takımı doktorları ile iletişime geçerek bilgi aldı. Lemos kart cezalısı olduğu için Göztepe maçında forma giyemeyecek. Tisserand'ın da oynayamaması durumuda stoper ikilisinde Serdar-Sadık görev alacak.