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Sözcü

Anadolu Efes ilk galibiyet için Almanya’ya gitti

Euroleague'in 3. haftasında yarın deplasmanda ALBA Berlin ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, Almanya’ya uçtu. Lige Zenit ve Fenerbahçe Beko yenilgileriyle başlayan Ataman'ın öğrencileri, sezonun ilk galibiyetini arıyor.

12:11 -
Haberler Basketbol

Euroleague'de üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Alba Berlin ile oynayacak Anadolu Efes, bu zorlu mücadele için Almanya'ya gitti. Euroleague'de geride kalan iki haftada galibiyet alamayan ve Zenit ile Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, sezonun ilk zaferi için Berlin’de parkeye çıkacak.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken, 1 müsabakada ise kaybetti. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.

Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00’de başlayacak.

anadolu efes euroleague
Son güncelleme: 12:17 12.10.2020