Anadolu Efes ilk galibiyet için Almanya’ya gitti

Euroleague'de üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Alba Berlin ile oynayacak Anadolu Efes, bu zorlu mücadele için Almanya'ya gitti. Euroleague'de geride kalan iki haftada galibiyet alamayan ve Zenit ile Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, sezonun ilk zaferi için Berlin’de parkeye çıkacak.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken, 1 müsabakada ise kaybetti. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.

Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00’de başlayacak.