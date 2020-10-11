Türkiye’nin gurur kaynağı: Kadın voleybolu

Devrim DEMİREL | Türkiye’de takım sporlarının en başarılı branşı voleybol, madalyaya doymuyor. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Karadağ'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya yenilerek gümüş madalya aldı. Avrupa ikincisi U17 Milliler, geçen yıl U16 seviyesinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

2000'li yılların ortalarından itibaren üst ve altyapılarda müthiş bir sıçrama yapan kadın voleybolu, hem milli takımlar hem de kulüp takımlarıyla Türkiye'ye uluslararası alanda en çok kupa ve madalya kazandıran branş.

Kadın voleybolunda Türkiye, milli takımlar seviyesinde 2003'ten bu yıla kadar tüm kategorilerdeki en büyük iki turnuvada (Dünya ve Avrupa) toplam 17 kez kürsüye çıktı.

4 GÜMÜŞ 7 BRONZ

Ay-Yıldızlılar 2 kez Dünya, 4 kez Avrupa şampiyonu olurken 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Türkiye, bu süreçte Londra 2012'de olimpiyat gördü, Tokyo (2021) vizesi de aldı. Kulüpler düzeyinde de 4 Türk kadın voleybol takımı Eczacıbaşı, VakıfBank, Fenerbahçe, Bursa BBSK) 1999'dan 2018'e kadar toplam 19 uluslararası kupa kazandı.

BAŞARININ SIRRI ALTYAPI KALİTESİ

TÜRK kadın voleybolundaki yükseliş, altyapılardaki kalite ile doğru orantılı. Ankara TVF Spor Lisesi, en önemli oyuncu kaynaklarından. Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın altyapısında yüzlerce genç kız voleybol oynuyor. Üç büyüklerden Fenerbahçe ve Galatasaray da bu ikiliye katıldı; Avrupa Şampiyonu ve Avrupa İkincisi olan U19 ve U17 Milli Takımları'na oyuncu gönderdi. Oyuncu havuzunun genişliği, milli takımların kalitesini de arttırıyor. Ailelerin, kız çocuklarını basketbol yerine voleybola yönlendirmesi de oyuncu havuzunu genişletiyor.

3 OYUNCUMUZ RÜYA TAKIMA

U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, 7 kişiden oluşan ‘Rüya Takım'a 3 oyuncumuz girdi. Ege Melisa Bükmen ‘En İyi Smaçör', Pelin Eroktay ‘En İyi Pasör Çaprazı', Özge Arslanalp ise ‘En İyi Pasör’ ödüllerinin sahibi oldu.