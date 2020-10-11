Rusya Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta şifresiz yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. G Grubunda oynanan Macaristan maçını 1-0 kaybeden ve Sırbistan ile golsüz berabere kalan Türkiye bu akşam grubun 3. maçında Rsuya’ya konuk olacak. Rusya Türkiye maçı Moskova’daki Yev Yashin Stadyumu’nda oynanacak.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rusya ile Türkiye arasındaki mücadele saat 21.45’te başlayacak. Milli maç TRT 1 kanalından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

RUSYA TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki üçüncü maçında bugün Rusya ile karşılaşacak.

Başkent Moskova’daki Dinamo Merkez Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Rusya ile bugüne kadar 9’u özel maçta olmak üzere 21 defa karşılaştı. Rusya’yı 3 defa mağlup eden A Millîler, 4 defa berabere kaldı, 14 defa ise mağlup oldu. Millîler Rusya’ya karşı 10 gol kaydederken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Rusya ile UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşacak A Millî Takımımız, 582. defa sahaya çıkacak. Ay- Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 272’si özel 581 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 137 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 766 gol atarken, kalesinde 827 gol gördü. Millîlerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Millîler, 581 karşılaşmanın 500’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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