Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi maçı ne zaman?

UEFA tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenmeye başlanan Avrupa Uluslar Ligi'nde Türkiye 3. maçına çıkıyor. Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye 1 yenilgi 1 de beraberlik almayı başardı.

RUSYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Rusya Türkiye maçı 11 Ekim Pazar günü saat 21:45’de başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Rusya: Dzhanaev, Karavaev, Kutepov, Kudrashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Cheryshev, Miranchuk, Zhirkov, Dzyuba

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Efecan, Ozan, Hakan, Burak