Rusya Türkiye maç özeti ve golleri! A Milliler Moskova’dan tek puanla dönüyor!

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Rusya’nın golünü 28. dakikada Miranchuk kaydederken, A Milli Futbol Takımımızın golü ise 62. dakikada Kenan Karaman’dan geldi.

RUSYA – TÜRKİYE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

1′ Karşılaşma başladı.

4′ Kullanılan kornerde Dzyuba'nın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

24′ Mert'in hatalı pasında bir anda pozisyona giren Rusya'da Kuzyaev, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kuzyaev'in vuruşunu Mert kurtardı.

27′ Mahmut, rakibine yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

GOL! 28′ Rusya, Miranchuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Rusya atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde bomboş pozisyonda Miranchuk'un yaptığı vuruş ağlara gitti.

34′ Kuzyaev'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şut az farkla auta gitti.

40′ Semenov, Kenan Karaman'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45+2′ İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci yarı başladı.

48′ Cengiz Ünder, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

51′ Cengiz Ünder'in ortasında Burak Yılmaz'ın yaptığı kafa vurulu direkten dışarı çıktı.

55′ Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Shunin son anda kornere çeldi.

59′ Burak Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut auta gitti.

GOL! 62′ Türkiye, Kenan Karaman ile beraberliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Merih, Kenan'ı gördü. Kenan, boş kaleye topu gönderdi.

65′ Yapılan ortada arka direkte bomboş kalan Ionov'un kafa vuruşu auta gitti.

66′ Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında çektiği sert şutu kaleci Shunin kornere çeldi.

74′ Ozan Kabak, rakibini yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

75′ Sağ kanattan yapılan ortada Mostovoy'un yakın mesafeden vuruşu Mert'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Dzyuba'nın vuruşunu Mert bir kez daha çıkardı.

77′ Sağ kanattan yapılan ortada Dzyuba'nın yatarak vuruşu yandan dışarı çıktı.

79′ Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü.

86′ Zeki Çelik'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut auta gitti.

90+2′ Maç sona erdi.

MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK Maça çok kötü başlayan Türkiye, hem hücumda hem de savunmada etkili olamadı. Bir türlü organize olamayan Milliler, Rusya ataklarına karşı koymaya çalışsa da, 28. dakikada Miranchuk'un golüne engel olamadı. Rusya'nın baskılın futbolu karşısında ilk yarıda kötü bir futbol ortaya koyan Türkiye, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna dahil olmasının ardından net fırsatlar yakalamaya başladı.

Üst üste gelişen ataklarda Türkiye, aradığı golü 62. dakikada buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral'ın indirdiği topta Kenan Karaman, boş kaleye topu gönderdi. Bu Türkiye'nin gruplarda attığı ilk gol oldu. Bu golden sonra iki takım da net fırsatlar yakalasa da, kaleciler ve direkler gole izin vermedi.

Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in vuruşlarında direkler gole izin vermezken, Türkiye grupta liderlik koltuğunda oturan rakibi karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu.