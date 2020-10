Rafael Nadal, Novak Djokovic’i yenip Roland Garros şampiyonu oldu

Sezonun son grand slam’i olan Roland Garros finalinde Rafadel Nadal ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Philippe-Chatrier kortunda oynanan maçta İspanyol raket, Djokovic’i 3-0’la mağlup ederek set vermeden şampiyonluğa uzandı.

16. kez katıldığı Roland Garros’ta 13. finaline çıkan Nadal, bu finallerin hiçbirini kaybetmedi. 34 yaşındaki efsane ayrıca 20 grand slam zaferini kazanarak, bir diğer efsane Roger Federer’i yakaladı.

6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle rakibini rahat bir şekilde mağlup eden Nadal, 1.6 milyon Euro’luk para ödülünün de sahibi oldu.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020