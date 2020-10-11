Rafael Nadal, Novak Djokovic’i yenip Roland Garros şampiyonu oldu

Sezonun son grand slam’i olan Roland Garros finalinde Rafadel Nadal ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Philippe-Chatrier kortunda oynanan maçta İspanyol raket, Djokovic’i 3-0’la mağlup ederek set vermeden şampiyonluğa uzandı.

16. kez katıldığı Roland Garros’ta 13. finaline çıkan Nadal, bu finallerin hiçbirini kaybetmedi. 34 yaşındaki efsane ayrıca 20 grand slam zaferini kazanarak, bir diğer efsane Roger Federer’i yakaladı.

6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle rakibini rahat bir şekilde mağlup eden Nadal, 1.6 milyon Euro’luk para ödülünün de sahibi oldu.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

4. KEZ BAŞARDI, TARİHE GEÇTİ

Turnuva boyunca set vermeden final aşamasına gelen Nadal, finalde de rakibine şans vermeyerek hiç set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.

Daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden mutlu sona ulaşan Nadal; 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta bu başarıyı yakalayan Bjorn Borg’u arkasında bıraktı.

Ayrıca Nadal bu karşılaşmayla birlikte 100. grand slam galibiyetini aldı. Nadal kariyeri boyunca Roland Garros’ta sadece 2 maç kaybetti.

TENİSTE BUNU BAŞARAN YOK

Bu maçta tenis tarihine geçmeyi başaran Rafael Nadal, Roland Garros’u 13. kez kazanarak bu sporda daha önce yaşanmamış bir şeyi de tatmış oldu.

Hiçbir sporcu daha önce bir turnuvada 13 kez şampiyonluk yaşamamıştı.

MAÇ SONUNDA GÖZLERİ DOLDU

Nadal’ın kupasıyla birlikte poz verdikten sonra İspanya marşı çalınırken gözleri doldu. Açıklamalarda bulunan Nadal, “Novak’ın ailesini ve kendisini kutluyorum. Birçok turnuva kazandı. Tenis için yaptıkları inanılmaz. Beraber birçok zor maçımız oldu. Umarım gelecek yıllarda da bu finallerde seninle olabilirim. Bu turnuvanın oynanmasını mümkün kılan herkese çok çok teşekkürler. Zor zamanlardan geçtik. Kendi sporumuzu olabilme olanağı inanılmaz bir şey. Bu zor şartlarda her şey için teşekkürler” dedi.

Nadal seremonideki sözlerini kendi ailesine ve ekibine teşekkür edip, “Benim için burada olmak hayal ötesi. Bu kort benim kariyerimde özel bir yere sahip. İnanılmaz anlar yaşadım. Normal biçimde kutlamak yapmak mümkün değil. Bunun için biraz buruğum. Gelecek sene görüşmek üzere” diyerek tamamladı.