Novak Djokovic Rafael Nadal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fransa Açık finali ne zaman?

Paris’te düzenlenen Fransa Açık turnuvasının finalinde tenis iki güçlü ismi karşılaşacak. Bir yanda kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, diğer yanda ATP tekler dünya sıralamasında 1 numara olan Novak Djokovic mücadele edecek.

NOVAK DJOKOVİC RAFAEL NADAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sezonun son Grand Slam finalinde Novak Djokovic ile Rafael Nadal karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'dan itibaren Eurosport 1 ekranlarında olacak.

NADAL İLK PEŞİNDE

Turnuva boyunca set vermeden final aşamasına gelen Nadal, Djokovic karşısında da aynı başarıyı gösterirse hiç set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olacak.

Daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden mutlu sona ulaşan İspanyol tenisçi, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta bu başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile rekorun ortak sahibi.

Öte yandan Nadal maçı kazanması halinde 100. grand slam galibiyetini şampiyonlukla taçlandırmış olacak.

Philippe-Chatrier kortunda oynanacak maçın galibi 1,6 milyon Euro para ödülü alırken ikinci ise 850 bin Euro ödülüyle Paris'ten ayrılacak.