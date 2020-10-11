Milliler stres attı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki üçüncü maçında Rusya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda futbolcular, zorlu müsabaka öncesi Petrovksy Parkı’nda kısa bir yürüyüş yaptı.

Ay-yıldızlılar, yürüyüşün ardından kamp yaptıkları otele döndü ve maç saatini beklemeye başladı.

YEMEK ORGANİZASYONU

Türkiye A Milli Futbol Takım’ın, deplasmanda Rusya ile oynayacağı maç öncesinde 2 ülke federasyonu temsilcileri yemekte bir araya geldi.

Moskova’da gerçekleşen yemeğe TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ve yetkililer katıldı. UEFA delegesi Olzhas Abrayev de yemekte hazır bulundu.

Türkiye ile Rusya heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleri ile son buldu.