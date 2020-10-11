MAÇ SONUCU | Norveç 4-0 Romanya

Uluslar Ligi’nde B Ligi 1. Grup’ta Norveç ile Romanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı.

3 gün önce Sırbistan’a yenilerek EURO 2020 hayallerine play-off’ta veda eden Norveç, bunun acısını Romanya’dan çıkardı.

Dortmund’un golcüsü Erling Haaland, 13, 64 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırırken, 39. dakikada eski Trabzonsporlu Sörloth takımının 2. golünü kaydetti.

Haaland bu karşılaşmadaki golleriyle kulüp ve milli takım formalarıyla son 48 maçta 51. kez gol sevinci yaşadı.

4-0’lık sonuç sonrasında Norveç 6 puana yükselirken, Romanya 4 puanda kaldı.

SÜPER LİG’DEN 5 OYUNCU

Norveç’te Galatasaraylı Omar 79 dakika sahada kalırken, bir diğer sarı-kırmızılı futbolcu Linnes 70’te oyuna girdi. Romanya’da ise Gaziantep FK oyuncuları Tosca 90 dakika, Maxim 15 dakika süre aldı. Kayserispor’un yeni golcüsü Alibec ise 90’da oyuna girdi.