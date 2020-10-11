Inter 25 yıllık sponsorunu değiştiriyor… Yıllık 30 milyon Euro

İtalya Serie A takımlarından Inter, 1995 yılından bu yana takımın forma sponsorluğunu üstlenen ve adeta takımla özdeşleşen Pirelli ile yollarını ayrımaya hazırlanıyor. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Inter yönetimi, Pirelli’nin yerine bir Çin şirketi ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Inter, anlaşmaya göre yıllık 30 milyon Euro kazanacak.

Inter’in Çinli Başkanı Steven Zhang ve Inter Yönetim Kurulu, anlaşmanın detaylarını görüşmek için İtalya’dan ayrılarak Çin’e gitti. İtalyan ekibinin, Çin’in Shandong Eyaleti, Qingdao kentinde bulunan çok uluslu bir beyaz eşya ve elektronik üreticisi olan Hisense ile anlaşacağı öne sürüldü.

Geçmişte de Inter’in Evergrande ve Samsung ile sponsorluk anlaşması iddiaları gündeme gelmiş ancak görüşmeler sonuca ulaşmamıştı.