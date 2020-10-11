Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder’in 3 puan üzüntüsü

Uluslar Ligi’nde Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Takımızda Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda oynanan iyi oyunun ardından kaçan galibiyete üzülen milli futbolcular, Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak Sırbistan maçını işaret etti.

Hakan: Kendi hatamızdan gol yedik. Ona rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı daha iyiydik. Cengiz’in girmesiyle daha iyi oynadık. Her şey bitmedi. Kalan maçları kazanmamız gerekiyor. Bu maçın ikinci yarısındaki oyunu Sırbistan maçında da göstermeliyiz.

Cengiz: Sonradan oyuna girip takıma katkı sağladığım için mutluyum. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Zeki’nin pozisyonu vardı o da olsaydı galip gelecektik. 3 dakikada bir pozisyona girdik. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüm. Sırbistan maçında mutlak galibiyet istiyoruz