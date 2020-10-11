Galatasaray’ı seçime götüren gerçekler: Mustafa Cengiz mecbur kaldı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçime gitmek istediğini açıklamasının arka planında yatan nedenlere SÖZCÜ ulaştı. Edinilen bilgilere göre eski yöneticilerden hukukçu Sedat Doğan'ın yolladığı ihtarname yönetim kuruluna ulaştı ve seçim çalışmaları hızlandı.

Doğan, 23 Mart 2019'da yönetim kurulunun idari olarak ibra edilmediği ve denetleme kurulunun aklanmamasına yönelik kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından onandığının hatırlatarak 7 Eylül 2020'de ihtarname yollamıştı.

Beşiktaş 16. Noterliği üzerinden, Başkan Mustafa Cengiz ve tüm yönetim kurulu üyelerini kapsayan ihtarnamenin içeriği hayli önemli. Doğan'ın kaleme aldığı metinde Cengiz ve yönetimine genel kurulu toplantıya çağırmayarak görevin ihmal edilmesi, yetkilerin aşılarak borçlanma yapılması ve yine yetki ihlal edecek ölçüde hisse rehin edilmesi sebebiyle kişisel mal varlıklarıyla beraber cezai sorumluluklarının olduğu hatırlatılması yapıldı.

‘TÜZÜĞE AYKIRILIK’ SIKINTISI!

Tüzüğün 87.22 maddesindeki ‘ibra edilmeme durumunda 30 gün içinde seçime gidilir' hükmünün, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin ihtiyati tedbir kararını ortadan kaldırmasına rağmen uygulanmadığı hatırlatıldı. Bunun tüzüğün 109.4 maddesine aykırılık teşkil ettiği, üyelikten çıkarılma ve şahsi mali sorumlulukların ortaya çıkabileceği resmen hatırlatıldı.

‘BAŞKANLIK MAKAMI BOŞALDI’ YORUMU

İhtarnamede, Cengiz'in idari açıdan ibra edilmemelerine şahsen itiraz etmemesinden dolayı müstafi konumuna girdiği, aklanmama kararının kendisi açısından resmi olarak netleştiği, bu bağlamda tüzüğün 92. maddesine göre başkanlık makamının boşaldığı da belirtildi.

Başkanlığın düşmesi sebebiyle mevcut yönetimin borçlanma konusunda yasal sınırlarını aştığı, anlaşmalara imza atan yöneticilerin kişisel mal varlıkları kapsamında sorumluluk taşıdıklarının altı çizildi.

ZİMMET SUÇU KAPSAMINA GİREBİLİR

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın içeriğinin de dahil edildiği ihtarnamede Cengiz ve yönetim kurulunun, ‘güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturabilecek işlemler yaptığı hatırlatıldı. Buna göre 29 Eylül 2018'de alınan iki yıl vadeli borçlanma yetkisinin beş yıllık olarak imzalanan Bankalar Birliği anlaşması ile aşıldığı ifade edildi. Çoğunluk hisselerinin muhafaza edilmesi şartıyla verilen tasarruf yetkisinin aşıldığı belirtilerek bu durumun kamuya yararlılığının bir derneğin mal varlığı ile ilgili olması sebebiyle, ‘zimmet' suçu kapsamına girebileceği ifade edildi.

BİLİRKİŞİ ‘USULSÜZLÜK YOK’ DEDİ

Galatasaray’da seçim tartışmalarını üyeler Barış Cenk Akkaya ve Ahmet Özdoğan başlatmıştı. İdari ibrasızlıkla sonuçlanan 2019'daki genel kurul sonrası Akkaya ve Özdoğan, mahkemeye başvurup tüzük gereği seçim yapılması gerektiğini savunmuştu. Son olarak genel kurul görüntülerini inceleyen bilirkişi raporu da tamamlandı. Raporda, divan üyelerinin kendi aralarındaki konuşmasının oylama neticesine halel getirecek bir fiil oluşturduğu yorumuna varılamayacağı belirtildi.

AHMET ÖZDOĞAN: ‘SEÇİMİ BİZ YAPARIZ’

Seçime gitmek istediğini ancak pandemi nedeniyle uygun yer bulamadığını ifade eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e, Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'dan yanıt geldi. Bir bilim insanı ve kulüp üyesi olarak gerekli sorumluluğu alacağını belirten Özdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Mustafa Cengiz yapamıyorsa müsaade etsin, biz sorumluluk alıp pandemi sürecine uygun şekilde mali genel kurulu ve seçimi yaparız. 10 bin kişiyle maçların oynanmasını isteyen sayın başkan 2000 kişilik mali genel kurulu ve sandıklar üzerinden yapılacak 5000 kişilik seçimi yapamadıkları söyleyemez. Kongre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapılabilir.”