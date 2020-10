Fransa Açık’ta dev final: Djokovic-Nadal

Fransa Açık finali iki tenis efsanesini karşı karşıya getirecek: Dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numara Rafael Nadal.

15 kez katıldığı Fransa Açık'ta çıktığı 12 finalin hiçbirini kaybetmeyen ve turnuva tarihinin en başarılı ismi olan Rafael Nadal, toplam grand slam zaferi sayısını 20 yapıp tüm zamanların en başarılı ismi olan Roger Federer'in bu alandaki rekoruna ortak olmaya çalışacak.

Rafael Nadal and the clay. It’s a beautiful thing. #RolandGarros pic.twitter.com/kCmvlLIX2B

34 yaşındaki İspanyol tenisçi, Fransa'daki 102. maçında 100. galibiyetini elde etmek için de korta çıkacak. Djokovic ise Fransa'daki beşinci finalinde boy gösterirken toplamdaki 18. slam şampiyonluğu için ter dökecek.

Bu iki efsane tenisçi arasında daha önce yapılan 55 maçın 29'unu kazanan 33 yaşındaki Djokovic, ‘ezeli' rakibini Fransa Açık'taki 7 maçta bir kez, 2015'in çeyrek finalinde yenmiş; buradaki tek şampiyonluğunu ise Nadal'ın final görmediği 2016'da elde etmişti.

Turnuva boyunca set vermeden final aşamasına gelen Nadal, Djokovic karşısında da aynı başarıyı gösterirse hiç set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olacak.

Daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden mutlu sona ulaşan İspanyol tenisçi, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros’ta bu başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile rekorun ortak sahibi.

Öte yandan Nadal maçı kazanması halinde 100. grand slam galibiyetini şampiyonlukla taçlandırmış olacak.

Philippe-Chatrier kortunda oynanacak maçın galibi 1,6 milyon Euro para ödülü alırken ikinci ise 850 bin Euro ödülüyle Paris’ten ayrılacak.

Major win No. or ?

The stage is set for a final with historic implications #RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020