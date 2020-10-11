Fransa Açık’ta dev final: Djokovic-Nadal

Fransa Açık finali iki tenis efsanesini karşı karşıya getirecek: Dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numara Rafael Nadal.

15 kez katıldığı Fransa Açık'ta çıktığı 12 finalin hiçbirini kaybetmeyen ve turnuva tarihinin en başarılı ismi olan Rafael Nadal, toplam grand slam zaferi sayısını 20 yapıp tüm zamanların en başarılı ismi olan Roger Federer'in bu alandaki rekoruna ortak olmaya çalışacak.

34 yaşındaki İspanyol tenisçi, Fransa'daki 102. maçında 100. galibiyetini elde etmek için de korta çıkacak. Djokovic ise Fransa'daki beşinci finalinde boy gösterirken toplamdaki 18. slam şampiyonluğu için ter dökecek.

Bu iki efsane tenisçi arasında daha önce yapılan 55 maçın 29'unu kazanan 33 yaşındaki Djokovic, ‘ezeli' rakibini Fransa Açık'taki 7 maçta bir kez, 2015'in çeyrek finalinde yenmiş; buradaki tek şampiyonluğunu ise Nadal'ın final görmediği 2016'da elde etmişti.

NADAL İLK PEŞİNDE

Turnuva boyunca set vermeden final aşamasına gelen Nadal, Djokovic karşısında da aynı başarıyı gösterirse hiç set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olacak.

Daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden mutlu sona ulaşan İspanyol tenisçi, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros’ta bu başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile rekorun ortak sahibi.

Öte yandan Nadal maçı kazanması halinde 100. grand slam galibiyetini şampiyonlukla taçlandırmış olacak.

Philippe-Chatrier kortunda oynanacak maçın galibi 1,6 milyon Euro para ödülü alırken ikinci ise 850 bin Euro ödülüyle Paris’ten ayrılacak.

Major win No. or ? The stage is set for a final with historic implications #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Tenisin iki büyük ismi Djokovic ve Nadal birbirlerinin oyunlarını ezbere biliyorlar. Ancak corona virüsü pandemisi sonrası değişen koşullar sonrasında iki oyuncunun sahada mental olarak güçlü kalabilmesi zaferin en büyük anahtarı olacak.

“Açıkçası koşullar Mayıs ve Haziran aylarında oynamaya alıştığımız koşullardan farklı. Bunun benim için daha iyi bir şans olabileceğini düşünüyorum. Topun Nadal’ın sevdiği gibi fazla yüksek sekmeyecek olması sevindirici.” – Novak Djokovic

NE DEDİLER?

“O bu turnuvayı o kadar çok kazandı ki, hiçbir oyuncunun herhangi bir turnuvayı bu kadar çok kazandığını zannetmiyorum. Tüm kariyeri boyunca bu sahada iki kez kaybetti. Şartlar ne olursa olsun hala sahada. Karşımda Rafa var ve finaldeyiz. Üstelik toprakta oynuyoruz. Bu sahada onunla oynadığımız maçların çoğunu kaybettim. Ancak 2015’te çeyrek finalde de yenmiştim” – Djokovic

“Bildiğim tek şey Novak’a karşı oynarken elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. En iyi tenisimi oynamazsam işim çok zor. Bu kortta uzun zamandır iyi oynuyor olmak bana biraz rahatlık veriyor. Ama aynı zamanda Novak’ın inanılmaz bir rekoru var. Neredeyse her seferinde finale yükseliyor. Mümkün olan en zorlu rakiplerden biri.” – Nadal