CANLI | Rusya Türkiye

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta üçüncü hafta mücadelesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Rusya’ya konuk olacak. Başkent Moskova’daki Dinamo Merkez Stadyumu’nda oynanacak Rusya-Türkiye maçını Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek.

İLK 11’LER

RUSYA: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Umut, Mahmut, Ozan Tufan, Efecan, Kenan, Hakan, Burak

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta ilk iki karşılaşmada aldığı 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

22. RANDEVU

Türkyie A Millî Futbol Takımı, Rusya ile bugüne kadar 9’u özel maçta olmak üzere 21 defa karşılaştı. Rusya’yı 3 defa mağlup eden A Millîler, 4 defa berabere kaldı, 14 defa ise mağlup oldu. Millîler Rusya’ya karşı 10 gol kaydederken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Rusya ile UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşacak Türkiye, 582. defa sahaya çıkacak. Ay- Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 272’si özel 581 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 137 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Türkiye bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 766 gol atarken, kalesinde 827 gol gördü.

Millîlerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Millîler, 581 karşılaşmanın 500’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.