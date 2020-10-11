Almanya deplasmanda kazandı

UEFA Uluslar Ligi 3. haftasın yedi maç oynandı. Gecenin en önemli maçında, hazırlık karşılaşmasında Türkiye ile 3-3 berabere kalan Almanya, deplasmanda Ukrayna’yı 2-1 mağlup etti. Uluslar A Ligi 4. Grup’ta yer alan Almanya, bu galibiyetle ikinci sıraya yükseldi. Ukrayna ise üçüncü sıraya geriledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 20. dakikada Ginter’in attığı golle 1-0 Almanya lehine sonuçlandı. İkinci yarıda 48. dakikada Goretzka ile farkı ikiye çıkaran Almanya rahatladı. Ukrayna’nın 76. dakikada penaltıdan Makarenko ile bulduğu gol sonucu belirledi.

Grubun diğer maçında ise İspanya, sahasında konuk ettiği İsviçre’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 14. dakikada Oyarzabal’dan geldi.

Aldığı galibiyetle üç maç sonunda 5 puan toplayan Almanya, İspanya’nın 7 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yerleşti. Üç puanda kalan Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı. Grupta İsviçre 1 puanla son sırada yer aldı.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

LİG A GRUP 4

İspanya 1-0 İsviçre

Ukrayna 1-2 Almanya

LİG C GRUP 1

Lüksemburg 2-0 Güney Kıbrıs

Karadağ 2-0 Azerbaycan

Lig D Grup 1

Faroe Adaları 1-1 Letonya

Andorra 0-0 Malta

LİG D GRUP 2

Liechtenstein 0-1 Cebelitarık