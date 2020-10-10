YENİLİK zordur basketbolda. Süre, takımdan takıma değişir ama zaman geçmesi gerekir; en önemli şey olan kimya ve düzenin oturması için. BİR de şu: Obradovic'ten sonra gelen Kokoskov ile ilgili soru işaretleri…

ANADOLU Efes maçı gösterdi ki Fenerbahçe Beko, iyi yolda ilerliyor. Bütçesini hatırı sayılır şekilde küçülten sarı-lacivertlilerde ‘A sınıfı EuroLeague oyuncusu' sayısı 3. Ama basketbolda sonucu ‘coaching' ile takım kimyası belirliyor ve Fenerbahçe Beko, bu konularda olumlu sinyaller veriyor.

NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki en önemli farklardan biri disiplin. Efes maçı gösterdi ki NBA tecrübeli Kokoskov, Obradovic'in aksine oyuncularını (özellikle de De Colo'yu) özgür bırakıyor. Obra'nın hata yapan oyuncuları nasıl azarladığını hatırlayın. Kokoskov'da bu agresiflik olmayacak.

FENERBAHÇE Beko'nun kadro kalitesi, EuroLeague'de ilk 5'e girmez belki ama daha önce de söyledik; basketbolda sonucu takım oyunu ve her oyuncunun katkısı belirler. Savunmaysa savunma, ribauntsa ribaunt. Sarı-lacivertlilerdeki her oyuncu, yeteneği ölçüsünde rolünü kabul etmiş görünüyor. Yarı saha basketbolundan hızlı, tam saha basketboluna geçen Fenerbahçe Beko top kayıplarını (Efes maçında 21) minimuma indirdiği zaman EuroLeague'in en korkulan takımlarından biri olmaya aday.

İŞİN özeti aslında şu: Şoför iyiyse yoldan korkma… Obradovic'ten koltuğu devralan Kokoskov iyi başlamış görünüyor. Sezon nasıl gidecek, bekleyip göreceğiz…