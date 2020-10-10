Rusya Türkiye Uluslar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz gün Almanya ile hazırlık maçına çıkan A Milli Takım sergilediği oyun ile umut vermişti ve yarın Milliler Rusya karşısına çıkacak. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lev Yashin Stadı'nda oynanacak olan milli maç TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

GRUPTA SON DURUM NE?

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan’ın ise birer puanı var.

RUSYA’DA BİR İSMİN TESTİ POZİTİF

CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren Rusya Milli Takımı'nda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stansilav Cherchesov da 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusunun virüs şüphesiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti.