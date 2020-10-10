‘Ronaldo’ya virüs bulaştırmadığımız için kimse bize teşekkür etmedi’

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de, 2’si oyuncu 1’i teknik heyetten 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrasında yerel sağlık makamları takımın Juventus deplasmanına gitmesine izin vermedi.

Ancak vaka sayısı 10’u bulmadığı için Napoli’nin maçın ertelenmesi yönündeki talebi Serie A yönetimi tarafından reddedildi. Serie A yönetimi ayrıca maçın oynanmasını engelleyen herhangi bir yerel sağlık otoritesi kararının da bulunmadığını açıkladı.

Napoli yönetiminin ASL adlı kuruşun seyahat engeli kararı verdiğini duyururken, Juventus kurallar gereği hakem üçlüsü ile birlikte maç saati Torino Allianz Stadı’ndaki yerini aldı. Juventus ilk yarının son anına kadar rakip takımın sahaya çıkmasını bekledi ancak, şehirden çıkamayan Napoli gelmeyince hakem Daniele Doveri maçı tatil etti.

Juventus cephesi, Napoli’nin gerekli protokolleri yerine getirmediği için tepki gösterirken Başkan Andrea Agnelli, “Maç öncesi (Napoli Başkanı) Aurelio De Laurentiis beni aradı ve maçın ertelenmesini talep etti. Kurallarımız gayet açık. Biz kurallar doğrultusunda sahada yerimizi aldık. Ona Juventus’un kurallara uyduğunu söyledim” sözlerinin sarfetti.

“RONALDO VİRÜSÜ KAPSAYDI…”

Yaşananların ardından Napoli’nin kurallar gereği 3-0 hükmen yenik sayılması beklenirken, günlük bazda son haftalarda en çok vaka artışının görüldüğü Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca’dan ilginç bir açıklama geldi.

Facebook hesabından bir video yayınlayan De Luca, “Ronaldo’nun virüse yakalanmasını engellediğimiz için kimse bize teşekkür etmedi. Bir düşünün; Napoli, Genoa gibi kadrosunda pozitif vakalarla seyahat etmiş olsaydı ve Ronaldo virüsü kapsaydı bir hafta sonra New York Times’ın ön sayfasında olurduk” ifadelerini kullandı.

Maçların oynanması ile ilgili belirlenene protokolün yeterli olmadığını söyleyen De Luca, “Sağlık ve yasalar söz konusu olduğunda protokol yeterli kalmıyor. Napoli seyahat etmedi çünkü ASL buna karar verdi ve Juventus da top toplayıcı çocuklarla oynamaya gitti. Oyuncular, sağlık açısından tüm İtalyan vatandaşları ile aynı kurallara tabidir. Bu nedenle Napoli oyuncuları ASL tarafından karantinaya alındığı için oynamadı” dedi.

Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca / Reuters

“ONUR KAYBEDİLMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY”

Juventus Başkanı Agnelli’nin açıklamalarına tepki gösteren De Luca şöyle konuştu:

“Sözleri utanç ve acı vericiydi. ‘Protokol olduğu için stada gideceğiz’ dediler. Juventus Başkanı sadece futbol değil, felsefe konusunda da tutkulu bir adam. O yüzden ona Schopenauer’in şu sözünü hatırlatıyorum: ‘Onur, kazanılacak değil; kaybedilmemesi gereken bir şeydir’. Onun gibi davranmış olsaydım, spor yapma şerefimi kaybettiğimi hissederdim. Spordan bahsederken sportif değerler, sportif sadakat, dürüst rekabet ve rakiplere saygı diyoruz. Ama rakip ASL tarafından karantinaya alındığında bir maçı kazanmış gibi yapma tavrını nasıl yapabiliriz?”

Napoli Serie A’da oynadığı iki maçı da kazanırken, Juventus yeni teknik direkteörü Andrea Pirlo ile oynadığı iki maçtan dört puan toplayabildi.

NE OLMUŞTU?

Juventus, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada iki kulüp çalışanının yapılan testlerinin pozitif çıktığını açıklamış ve tüm kadronun teknik ekiple birlikte izolasyon altına alındığını duyurmuştu.

Siyah-beyazlılar bununla birlikte takımın Napoli maçına çıkmaya hazır olduğunun da altını çizerek topu rakibine atmıştı. Napoli cephesinde ise işler daha kaotik durumdaydı. Toplam vaka sayısı 19'a ulaşan Genoa ile oynadığı maçın ardından Eljif Elmas, Piotr Zielinski ve bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen Güney İtalya ekibinin, Juventus maçı için Torino'ya gitmesine izin çıkmamıştı.

Resmi bir açıklama yayınlayan Serie A yönetimi, Juventus ile Napoli'yi bir araya getirecek karşılaşmanın oynanacağını duyurdu. Napoli cephesinden yapılan erteleme talebi reddedilirken, gerekçe olarak birkaç vakanın görüldüğü diğer kulüplerin maçlarını oynaması gösterildi. Torino'nun Atalanta ile oynadığı, Milan'ın Crotone'ye konuk olduğu, Genoa'nın Napoli deplasmanına gittiği ve Atalanta'nın Cagliari'yi konuk ettiği maçlar karar metninde örnek gösterildi.

Belli bir sayıda vakanın görülmesi gerektiğinin -bu sayı en az 10 olarak ifade ediliyor- altı çizilirken Napoli için bu şartların oluşmadığı da vurgulandı. Serie A yönetimi ayrıca maçın oynanmasını engelleyen herhangi bir yerel sağlık otoritesi kararının da bulunmadığını ifade etti. Napoli yönetimi ise ASL adlı kuruluşun seyahat engeli kararı verdiğini açıkladı. Bu çelişki krizin çözümsüz kalmasına sebep oldu.